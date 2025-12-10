Сколько можно взять в долг "до зарплаты"

При первом обращении в микрофинансовые организации (МФО) сумма займа обычно не превышает 30 тысяч рублей. Если заемщик соблюдает хорошую платежную дисциплину, лимит может быть увеличен, в том числе за счет продления срока займа. О том, чем руководствуются МФО при принятии решений и какие есть ограничения при выдаче, рассказала "РГ" руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

- В отличие от банков, микрофинансовые организации лояльнее относятся к отбору заемщиков. Но и микрозайм, как правило, остается недоступным для всех желающих. Как и банки, микрокредиторы обращают внимание на уровень долговой нагрузки заемщика, поскольку на них действуют макропруденциальные лимиты для высокорискованных клиентов. Если доля долговых выплат превышает 50% дохода, есть вероятность уменьшения суммы займа или даже отказа в нем, особенно если показатель долговой нагрузки (ПДН) более 80%.

Размер займа также зависит от кредитного рейтинга заемщика: если он низкий и были просрочки, сумма одобренного займа, как правило, будет меньше. Важно также учитывать кредитную политику микрокредитора, которая зависит от "аппетита к риску" и целей компании по увеличению портфеля займов.

Многие МФО предлагают среднесрочные займы, которые отличаются от популярных "займов до зарплаты" более крупными суммами и сроком - в среднем 100 тыс. руб. на срок до года против 30 тыс. руб. на месяц. Некоторые МФО предлагают даже аналог кредитных карт в банках - кредитные линии. Они позволяют заемщику использовать деньги в пределах установленного лимита.

Если нужно получить крупную сумму, заем под залог имущества может быть выгодным вариантом. Залог повышает шансы на одобрение, так как гарантирует возврат средств заимодавцу в случае неуплаты. Максимальные лимиты по таким предложениям выше - от 500 тыс. до 1 млн руб., а срок кредитования - 3-5 лет.

Преимущество залоговых займов - более низкие ставки. Однако из-за больших сумм и длительных сроков переплата будет выше, поэтому к оформлению таких продуктов стоит подходить осознанно.

Чаще всего россияне используют автомобили в качестве залога. МФО не принимают жилую недвижимость, за исключением микрокредитных компаний с госучастием, выдающих с октября 2025 года ипотеку с господдержкой.

Вероятность одобрения увеличивается, если заявка подана с авторизацией через "Госуслуги", поскольку микрокредиторы смогут сразу увидеть актуальные данные о доходах и других показателях заемщика.

В МФО есть ограничения на проценты, штрафы и неустойки, чтобы защитить заемщиков от крупных долгов. Максимальная законодательно установленная ставка - 0,8% в день, или 292% годовых. Сумма всех платежей, среди которых и проценты, и комиссии, и штрафы, не может превышать первоначальную сумму займа больше чем в 1,3 раза.

Максимальный размер штрафных санкций за несвоевременную оплату долга определяется условиями договора и не может превышать 20% годовых, если проценты на сумму кредита начисляются за период просрочки, и 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, если проценты на сумму кредита не начисляются.

Если МФО начисляет проценты или штрафы выше установленных лимитов, заемщик может обратиться к кредитору и выяснить причины. Это может быть связано с оформленной к договору подпиской, страхованием или платой за уведомления, которые заемщик не заметил во время подписания. Если допуслуг нет, а кредитор не признает ошибку, можно обратиться в интернет-приемную Банка России или к финансовому омбудсмену.