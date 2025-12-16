Хотя номинальные зарплаты растут‚ этот рост нивелируется целым рядом факторов.

Реальные доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года при неблагоприятном сценарии, заявила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Почему зарплаты растут, а доходы снижаются

Последние пять лет в России ускоренно росли реальные доходы населения, однако в 2026 году ситуация может измениться. В позитивном сценарии реальные доходы граждан могут вырасти на 2,7%, а в негативном — остаться на прежнем уровне.

Россияне назвали желаемую зарплату в 2026 году

Номинальные доходы граждан растут за счет индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) и повышения пенсий. Однако рост нивелируется несколькими факторами, говорит эксперт журнала Сравни Алексей Лоссан.

Увеличение НДС с 20% до 22% повысит цены и добавит к инфляции 1–1,5%.

Снижение порога для освобождения от НДС сократит доходы малого бизнеса.

Увеличение налогов по прогрессивной шкале увеличит издержки работодателей и нагрузку на домохозяйства.

Замедление экономики приведет к стагнации занятости, падению инвестиций и торможению потребления.

Алексей Лоссан, эксперт журнала Сравни:

«Все эти меры — рост НДС, новые сборы и взносы — усиливают инфляционное давление, потенциально разгоняя инфляцию до 9–10%. В итоге номинальный рост доходов в негативном сценарии может не компенсировать удорожание жизни».

Что будет с доходами россиян в 2026 году

Во втором полугодии 2026 года ситуация может несколько улучшиться, полагает Юлия Тулупникова. Инфляция может замедлиться до 4%, а государство может поддержать покупательную способность населения.

Опрошенные Банком России аналитики в 2025 году ожидают инфляции на уровне 6,3%. В 2026 году рост цен может составить 5,1%, начиная с 2027 года — 4%.