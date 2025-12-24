В России изменится график выплаты детских пособий — из-за длинных новогодних выходных выплаты за декабрь 2025 года перечислят досрочно.

Когда придут детские пособия за декабрь 2025 года

Традиционно детские выплаты перечисляются на карту в фиксированные даты в начале следующего месяца. Поскольку дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2025 года будут нерабочими, пособия за декабрь придут досрочно — до 30 декабря 2025 года.

Какие выплаты перечислят досрочно:

единое единое пособие на детей до 17 лет и беременным;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим и неработающим родителям;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

ежемесячная выплата из маткапитала на детей до трех лет;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет.

Таким образом, в начале декабря родители получат пособия за ноябрь, а в конце месяца — за декабрь.

Кто получит пособия по обычному графику

Досрочная выплата касается тех, кто получает пособия на карту «Мир». Если родители получают детские пособия через «Почту России», доставка идет с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Узнать график можно в отделении почты или СФР. Также можно обратиться на горячую линию Соцфонда по телефону: 8-800-100-00-01.

Когда придет следующая выплата

Следующая выплата за январь придет в феврале 2026 года. С 1 февраля 2026 года ожидается ежегодная индексация детских пособий — увеличенная сумма за февраль поступит в марте 2026 года.

В каких числах Соцфонд переводит пособия на карту: