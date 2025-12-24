ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических переводов

Банк России (ЦБ) увеличил с шести до двенадцати число операций с признаками мошенничества. Об этом говорится в материалах регулятора.

Такой, например, будет считаться затянутая по времени операция при бесконтактном обмене данными карты с банкоматом, а также попытка внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если владелец этого счета, то есть потенциальный получатель денег, за последние 24 часа до этого переводил кому-то большую сумму денег.

К подозрительным для банков после Нового года рекомендовано относить и перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, особенно, если этому предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тысяч рублей.

Также кредитные организации должна насторожить смена номера телефона в онлайн-банке или на Госуслугах за 48 часов до перевода денег.

Наконец, о риске мошеннического перевода банки будет предупреждать "Национальная система платежных карт". От нее может поступить информация о раскрытии посторонним сведений о платежной карте и других электронных средствах платежа.

С марта 2026 года признаком мошеннической операции станет наличие сведений о получателе денег в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Если банк посчитает, что перевод соответствует хотя бы одному признаку мошеннической операции, то он обязан на два дня приостановить отправку денег или отказать клиенту в совершении операции.

Ранее признаками возможного мошенничества ЦБ рекомендовал считать нехарактерное для человека поведение при обналичивании денег, например, снятие их ночью или в течение 24 часов после оформления кредита (займа), увеличения лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте. В перечень подозрительных признаков также была включена, например, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.