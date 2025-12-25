Россиян призвали откладывать на пенсию

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, в каком случае следует делать пенсионные накопления. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Беляков подчеркнул, что копить на пенсию имеет смысл при любом доходе выше прожиточного минимума.

«Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов», — призвал он.

Россиянам перечислили условия для выхода на пенсию в 2026 году

Эксперт подчеркнул, что чем раньше начать откладывать на пенсию, тем лучше: таким образом появится привычка накопить. Она позволит сформировать финансовую стабильность, заключил Беляков.

Ранее россиянам назвали размер прожиточного минимума в 2026 году. Показатель составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения он станет немного выше — 20 644 рубля.