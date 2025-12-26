Операторы связи возвращают безлимитный интернет

© BFM.RU

«Большая четверка» — «Мегафон», МТС, «Билайн» и Т2 — начала с осени вновь предлагать тарифы с безлимитом частным или корпоративным клиентам, обратил внимание Forbes. Изначально их начали выводить из обращения с 2021 года из-за большой нагрузки на сети, также повлияло снижение спроса.

Этой осенью операторы запустили новые или обновили старые тарифы, добавив туда безлимитный интернет. Например, у «Мегафона» появилась соответствующая акция для корпоративных клиентов, а Т2 обновил линейку старых предложений. Причем такие тарифы, как рассказали Forbes, стали самыми популярными у каждого оператора. Помимо интернета, также предлагаются безлимитные звонки и СМС.

Так операторы продолжают сражаться друг с другом за абонента. В Минцифры заявляли, что в октябре свыше 600 тысяч абонентов воспользовались услугой переноса номера, что является рекордным показателем.

О сложившейся на данный момент ситуации на телеком-рынке рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group

«Сегодня за 300 рублей при переходе от одного оператора к другому вы можете получить полный безлимит, причем не только на интернет, но и на звонки, на СМС. У нас таких невысоких тарифов на связь не было последние лет 15, наверное, связь стоит очень дешево. Причин несколько. Первая причина — это отключение мобильного интернета в ряде регионов, люди не готовы за него платить, отсюда переток абонентов от одного оператора к другому. Вторая причина — количество сим-карт в России сокращается, операторы пытаются зафиксировать переток, чтобы абоненты остались с ними».

И хотя операторы вернули безлимитный интернет, но с условиями. Например, у МТС это приветственная ставка, после определенного периода появляется ограничение, хотя и довольно большое — 50 гигабайт.

С недавних пор в России нельзя завести больше 20 сим-карт на одного человека. И возвращение безлимитного интернета в тарифы связано еще и с этим, отмечает гендиректор группы компаний ComNews Леонид Коник:

Леонид Коник, генеральный директор группы компаний ComNews

«Те абоненты, которые сами не ограничили количество симок до разрешенного количества, были отключены операторами, и на рынок вывалилось немалое количество тех, у кого было более 20 сим-карт. Операторы охотятся за этой, скорее всего, состоятельной аудиторией, потому что люди, у которых было много симок, — это либо какой-то малый бизнес, либо люди, у которых, скорее всего, загородные дома с функциями умного дома. Одним словом, это те, за кем стоит побегать и за кого стоит побороться, поэтому ждать, что безлимитные тарифы на рынке будут бесконечными, что они будут безлимитными полноценно, по крайней мере пока не приходится».

Изначально операторы начали отказываться от безлимитного интернета из-за возросшей нагрузки на сети и устаревающего оборудования. В 2022 году Минцифры напрямую рекомендовало операторам сократить объемы трафика для абонентов. Сейчас, как говорят эксперты, хотя нагрузка на сети местами снизилась из-за отключений интернета в регионах, она до сих пор остается довольно высокой. А вопрос оборудования по-прежнему остается актуальным.