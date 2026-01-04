Эксперты назвали самые доходные инструменты в 2025 году

Драгоценные металлы, облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации с высоким рейтингом стали самыми доходными инструментами на финансовом рынке РФ в 2025 году. Такую оценку ТАСС привели опрошенные эксперты.

Так, по словам инвестиционного стратега "Гарда капитал" Александра Бахтина, рекордную доходность, но с высоким риском коррекций и "просадок", показали платина (+70%) и серебро (+45%).

"Назвать эти инструменты "лучшими" вряд ли возможно. Все же не каждый год на товарных рынках бывают такие взлеты", - подчеркнул эксперт.

На втором месте с доходностью более 25% оказались корпоративные и государственные облигации и золото.

"Как мы и ожидали год назад, 2025 год стал годом рублевых облигаций. Как корпоративные, так и государственные облигации принесли по итогам 12 месяцев доходность выше 25%. Также в лидерах 2025 года оказалось золото - рекордные рост глобальных цен желтого металла обеспечил высокую доходность - 25%, несмотря на укрепление рубля", - отметила главный экономист "Т-инвестиций" Софья Донец.

На третьем месте, по словам Бахтина, из более консервативных вложений отлично себя показали вклады, которые принесли доходность свыше 20% годовых с января, если брать максимальные ставки в крупных банках.

При этом, несмотря на слабую годовую динамику российского рынка акций, по данным персонального брокера "БКС мир инвестиций" Гусейна Рзаева, акции золотодобытчика "Полюс" показали самую высокую доходность среди акций российских компаний в 73,42% вместе с дивидендами.

"Второй по доходности акцией стала акция компании "Мать и дитя" с доходностью 62,7% с дивидендами. Тройку замыкают акции ретейлера "Лента" с результатом 68,5%", - добавил эксперт.

На четвертом месте по доходности среди бумаг на российском рынке акций, по словам аналитика "Альфа-инвестиций" Павла Гаврилова, оказались бумаги "МД Медикал груп" с годовой доходностью в 57%.

Другие популярные в 2025 году инструменты

Директор департамента портфельных инвестиций "ВИМ инвестиции" Сергей Дюдин отметил, что не менее популярными инструментами инвестирования в 2025 году среди российских инвесторов стали фонды денежного рынка, рост стоимости пая которых с начала года превысил 20%.

"Именно они обеспечили наибольшие притоки средств, став основным драйвером расширения сегмента коллективных инвестиций", - подчеркнул он.

При этом, по данным заместителя руководителя управления инвестиционного консультирования ФГ "Финам" Ивана Дубинина, самые агрессивные инвесторы по итогам года заработали порядка 100-300% на росте стоимости акций непубличного рынка в секторах AI и Crypto.