Сумма алиментов на детей резко вырастет в 2026 году

С 2026 году изменится порядок начисления алиментов на детей, что в ряде случаев увеличит сумму выплаты в три раза. Дело в том, что теперь алименты будут рассчитываться, исходя не из минимального размера оплаты труда, а из среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предыдущий год. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель юридического центра «Новикова&Партнеры» Ольга Новикова.

«С 1 марта 2026 года меняется методика расчета алиментов при назначении единого детского пособия. Это не меняет общий порядок уплаты алиментов, но напрямую влияет на оценку доходов семьи. Сейчас, допустим, есть отец, но родители не женаты. У мамы должны быть минимальные алименты (по нотариальному или устному соглашению) в размере 25% от МРОТ— 5 610 рублей в 2025 году (МРОТ 22 440 рублей в 2025 году). Согласно новому подходу, лимит будет рассчитываться исходя не из МРОТ, а из среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предшествующий год. Пропорции остаются прежними: ¼ на одного, ⅓ на двоих, ½ на троих и более детей», — отметила Новикова.

По ее словам, например, в Краснодарском крае размер среднемесячной номинальной зарплаты в 2024 году составлял 70 410 рублей. Тогда по новым правилам у заявителя из Краснодарского края в разводе с одним ребенком в доход засчитают 17 602,50 рубля алиментов в месяц.

Новикова подчеркнула, что с 25 мая 2025 года работает электронный реестр ФССП, куда вносятся данные о злостных неплательщиках, привлеченных к ответственности или объявленных в розыск. Сведения общедоступны, и работодатель при приеме на работу и заключении договоров ГПХ обязаны проверять кандидатов по этому реестру, предупредила Новикова. При обнаружении должника работодатель должен начать удержание алиментов, добавила юрист.

По ее словам, если отношения со вторым родителем конструктивные, нотариальное соглашение самый оптимальный и быстрый вариант: оно позволяет установить удобный график и даже предусмотреть индексацию, но без нотариуса соглашение недействительно.

Если договориться не удалось, Новикова призвала обращаться в суд. Человеку понадобятся паспорт истца, свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об установлении отцовства, если брак не зарегистрирован), свидетельство о браке/разводе (при наличии), справка о составе семьи с места жительства ребенка, расчет и обоснование требуемой суммы алиментов, предупредила юрист.

Она рекомендовала подавать заявление мировому судье по своему месту жительства или месту жительства ответчика.

«Я посоветовала бы оформлять все официально. Любые, даже самые добрые устные договоренности, с 2026 года финансово невыгодны для получателя алиментов при оформлении господдержки. Только нотариальное соглашение или судебный акт дают правовую определенность. Система алиментных обязательств движется в сторону большей прозрачности, автоматизации и строгости. В этих условиях знание своих прав и новых правил — ключ к обеспечению стабильного и достойного будущего для вашего ребенка», — заключила Новикова.

