Один из самых эффективных способов защиты от различных мошеннических схем— это простое действие при получении звонка с незнакомого номера.

Об этом в беседе с RT рассказал эксперт в сфере кибербезопасности Андрей Масалович, передает ИА DEITA.RU.

По его словам, если звонит незнакомый человек, то, по сути, это потенциальный мошенник, так как любой незнакомый источник, подобно ядовитому грибку, может принести вред.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, специалист рекомендует сразу же отодвинуть телефон на метр от уха и отправить СМС с текстом: «Напишите».

В большинстве случаев мошенники не будут ждать и не напишут — это становится своеобразным «заклинанием», которое отпугивает злоумышленников, потому что они не захотят тратить время и попытаться продолжить диалог.

Масалович отметил, что большинство мошеннических схем строятся из двух базовых шагов. Первый — это приманка, то есть заманивание, когда мошенник создает ситуацию, чтобы вызвать ваше любопытство или доверие.

Второй — это разведение, то есть попытка выманить деньги или личные данные, а если вы уже начали разговор, то мошенник, как правило, постепенно наращивает давление и усиливает манипуляции. Поэтому важно сразу остановиться, не отвечать на звонки и не вступать в диалог.