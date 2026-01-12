Кому положен налоговый кешбэк в 2026 году

Если оба родителя официально работают и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ), по итогам 2026 года они имеют право подать заявление на возврат части уплаченного налога. Его сумму будут рассчитывать индивидуально в зависимости от полученной зарплаты и самого НДФЛ, который работодатель заплатил за своего сотрудника. Для этого семья обязана соответствовать нескольким условиям.

Каким именно — в материале «Парламентской газеты».

В чем суть новации

Специальный налоговый вычет, или налоговый кешбэк, начал действовать 1 января 2026 года. Такую дополнительную меру поддержки будут ежегодно предоставлять родителям с детьми.

«Налоговый кешбэк будут получать граждане, имеющие двух и более детей, при условии, что оба родителя работают и средний душевой доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе», — пояснила «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Заявление можно будет подать в Социальный фонд России, через «Госуслуги» или через МФЦ, добавила сенатор.

«Если человек платил налог с доходов в размере 13 процентов, вычет составит семь процентов. Это очень важная новация, — отметила политик. — Посмотрим, сколько человек воспользовались этими вычетами, сколько получили».

Семейную налоговую выплату получат 7,3 миллиона работающих родителей, заявил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей», — уточнил министр на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Что еще учтут для назначения выплаты

Все нюансы регулирует Федеральный закон от 13 июля 2024 года № 179-ФЗ.

Согласно документу право на возврат части НДФЛ имеют родители, опекуны, попечители или усыновители. Они должны:

воспитывать двух и более детей до 18 лет, имеющих российское гражданство и постоянно проживающих в России. Если дети учатся очно — до достижения ими возраста 23 лет,

иметь официальный доход, с которого уплатили НДФЛ по ставке 13 процентов,

иметь российское гражданство и постоянно проживать в России, быть налоговыми резидентами РФ,

не иметь задолженности по алиментам.

Такой льготой могут воспользоваться оба родителя.

Для расчета возьмут за основу размер прожиточного минимума за год, за который производится перерасчет суммы НДФЛ. При этом учтут доходы всех членов семьи.

В составе семьи при расчете среднедушевого дохода не будут учитывать:

лишенных или ограниченных в родительских правах,

находящихся на полном гособеспечении, за исключением заявителя, а также детей под его опекой, детей, которые учатся и живут в организациях, работающих по адаптированным основным общеобразовательным программам,

военнослужащих по призыву и курсантов военных училищ, не заключивших контракт,

осужденных к лишению свободы,

находящихся на принудительном лечении по решению суда,

заключенных под стражу (до суда),

признанных безвестно отсутствующими или умершими, объявленных в розыск,

несовершеннолетних или студентов до 23 лет, заключивших брак.

Когда обращаться

Важно не пропустить срок обращения по поводу перерасчета суммы НДФЛ.

«Заявление о назначении выплаты может быть подано заявителем с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен налог на доходы физических лиц», — говорится в законе.

Решение о назначении выплаты либо об отказе принимает территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования на основании сведений из государственной информсистемы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», а также других необходимых документов. Их Соцфонд запросит через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, подведомственных этим органам.

При положительном решении деньги перечислят на счет заявителя, открытый в российской кредитной организации. Платить за такие банковские услуги не придется.