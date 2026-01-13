Стало известно, сколько заработали самозанятые в 2025 году

Самозанятые в 2025-м заработали более 3 трлн рублей, что на 38,6% больше, чем было в 2024-м, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистические данные ФНС. Одновременно с ростом доходов увеличились и начисленные им налоги — с 99,8 млрд рублей до 136 млрд рублей.

В то же время самозанятость для половины от всех зарегистрированных составляет только 29% от суммарного дохода. Более того, в 41 регионе средний годовой доход самозанятых ниже минимального размера оплаты труда в субъекте. Такие выводы содержатся в предварительной версии совместного аналитического доклада Федеральной налоговой службы и Центра налоговой политики (ЦНП) МГУ «Самозанятость в России 2019-2024: промежуточные итоги эксперимента».

Кроме того, около половины самозанятых, зарегистрированных в 2019-2021 годах, продолжили зарабатывать на том же уровне. Другая половина прекратила получать доход по истечении двух-трех лет после регистрации. Зарегистрированные в качестве самозанятого позже обозначенного срока демонстрируют схожую динамику, следует из доклада.

Таким образом, на рост дохода самозанятых повлияло увеличение числа граждан с таким статусом, рост числа оказания услуг — количество чеков, выставленных самозанятыми увеличилось с 1,5 до 2,5 млрд штук в 2025-м. Одновременно с этим средняя стоимость услуг снижалась — с 1 478 рублей в 2024-м до 1 218 рублей в 2025-м.

Старший менеджер ЦНП МГУ Алина Миронович согласна, что основную роль в росте дохода самозанятых сыграло увеличение их суммарной численности, при этом потенциал прироста численности еще не исчерпан до конца. Кроме того, свою лепту в этот процесс вносит и отсутствие отчетности у самозанятых — простота администрирования режима делает его привлекательнее, подытоживает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.