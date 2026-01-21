Мобильные операторы сотовой связи начали вводить дополнительную плату по архивным тарифам за опцию безлимитного интернета. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на уведомления операторов.

По данным издания, у пользователей "Мегафона" за безлимитный интернет будет введена плата в размере 25 или 99 рублей в месяц с третьей декады января. В свою очередь компания "ВымпелКом", известная своей торговой маркой "Билайн", ввела с 1 января плату в размере 4,5 рубля в сутки.

Forbes также подчеркнул, что оператор "Т2 Мобайл" уведомил часть своих клиентов о повышении платы за услуги мобильной связи на 19,5%.

"Мы актуализируем стоимость услуг в соответствии с общеэкономическими и рыночными факторами, в том числе инвестициями в развитие сети, инфляцией, повышением НДС до 22%. Изменение цен на услуги мобильной связи затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя", - сообщили изданию в "ВымпелКоме", схожие причины привели Forbes в МТС, "Мегафоне" и "Т2 Мобайл".

Почему и насколько в России подешевела мобильная связь