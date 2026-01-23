Россияне стали экономить на одном молочном продукте

С января по сентябрь 2025 года продажи розничные продажи сливочного масла в России опустились на 12 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом позапрошлого года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию Ntech.

Соответствующий показатель опустился до 210 тысяч 400 тонн. Причинами такой динамики называют коррекцию потребительского поведения. В частности, генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов констатировал, что россияне начале чаще экономить. Они или вообще отказываются от приобретения этого молочного продукта, или сокращают объемы покупок. Аналогичную точку зрения высказал независимый консультант поставщиков торговых сетей и основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. По его словам, похожая ситуация сложилась и на рынке шоколада: качественный продукт серьезно подорожал, а более доступные варианты не устраивают потребителей по качеству.

Ранее сообщалось, что сливочное масло оказалось наиболее подешевевшим в первые недели 2026 года продуктом питания, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года. Эксперты оценили его удешевление в 36 рублей, или почти в три процента.