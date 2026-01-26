За что банк может списать деньги со счета без согласия клиента

Без согласия клиента банк имеет право списывать деньги со счета в двух случаях: по решению суда или по договору, оба варианта регулируются Гражданским кодексом.

Об этом рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает ИА DEITA.RU.

По решению суда списание происходит при наличии исполнительного листа. В банк могут обратиться не только приставы, но и гражданин, в пользу которого вынесено решение о взыскании.

Юрист подчеркнул, что банк не имеет права отказать при наличии исполнительного листа. Также можно обратиться в банк с судебным приказом, по которому вынесено взыскание, и в этом случае исполнительный лист не выдается.

По словам Гусятникова, таким образом обычно взыскивают штрафы, долги по кредитам, алименты, платежи за ЖКХ. Тем не менее, банк обязан оставлять на счете неприкосновенный запас — прожиточный минимум.

«Для этого должник должен направить в свой банк заявление о сохранении прожиточного минимума. Тогда при любой сумме долга банк будет обязан оставить эти средства на счету. Также нельзя списывать деньги, которые пришли в счет возмещения вреда здоровью, социальных пособий и алиментов», — предупредил эксперт.

Во втором случае речь идет о «безакцептном списании» — оно может быть предусмотрено условиями договора. В этом случае банк без согласия клиента может списывать со счета некоторые суммы, например, очередной платеж по кредиту или плату за обслуживание.