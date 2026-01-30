Россияне начали погашать ипотеку быстрее

Российские заемщики, оформившие ипотеку по высоким рыночным ставкам в 2025 году, начали погашать кредиты аномально высокими темпами, пишет РБК. По данным ВТБ, каждый второй клиент с новой рыночной ипотекой в прошлом году регулярно вносил досрочные платежи, а каждый пятый полностью закрыл долг.

Для сравнения: в 2024 году до погашения доходил лишь каждый десятый договор. В Альфа-банке и Т-банке подтверждают тренд: скорость погашения кредитов со ставками выше 25% выросла вдвое, а в сравнении с льготными программами рыночные займы закрываются в три-четыре раза чаще.

Главным стимулом для заемщиков стала заградительная стоимость ссуд. К началу 2025 года средневзвешенная ставка в топ-20 банков достигала 29–29,3%, и лишь во второй половине июня, на фоне смягчения политики ЦБ, показатель опустился ниже 25%. Как отмечает старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, досрочное погашение стало «тактическим ответом» на дороговизну денег: многие клиенты изначально планировали закрыть долг в кратчайшие сроки, используя ипотеку лишь как временный инструмент.

Портрет заемщика и источники средств

Типичный «быстрый» плательщик 2025 года — это человек в возрасте 35–40 лет с кредитом порядка 3–3,5 млн рублей. Такие клиенты выходили на сделку с высоким первоначальным взносом (более 50% против 30% в 2023 году) и наличием серьезной финансовой подушки. Выплачивать долг помогали альтернативные сделки: средства от продажи другого имущества направлялись на закрытие новой ипотеки. Кроме того, по мере завершения сроков высокодоходных депозитов заемщики начали перераспределять накопления с вкладов в пользу погашения ипотеки, чтобы минимизировать огромную переплату по процентам.

Обратная сторона для банков и общая динамика

Для банков такая активность клиентов невыгодна: досрочное закрытие в первые годы резко снижает маржинальность продукта, так как банк теряет основной доход в виде процентов на тело кредита. Однако на общую картину рынка этот тренд влияет слабо: рыночные выдачи в 2025 году на фоне ставок были почти штучными. В массовом сегменте льготной ипотеки заемщики, напротив, платят строго по графику. При ставках 6–9% им выгоднее держать свободные деньги на депозитах с доходностью 13–15%, чем гасить дешевый кредит.

Прогноз на 2026 год

Эксперты ожидают, что в 2026 году ажиотаж вокруг досрочного погашения постепенно сменится волной рефинансирования. По мере дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ (которая в среднем прогнозируется на уровне 13–15%) клиенты начнут переходить на более комфортные условия. При этом банки, стремясь удержать качественных заемщиков, будут активнее предлагать внутреннее рефинансирование, чтобы сохранить портфели и минимизировать потери от ухода клиентов к конкурентам.