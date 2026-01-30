Российских дачников предупредили о новом штрафе

C 1 марта 2026 года для российских дачников введут новые штрафы за борщевик на участке. Об этом предупредила практикующий юрист Алена Яковлева, пишет aif.ru.

© Lenta.ru

Согласно закону №294‑ФЗ, за несоблюдение требований по уничтожению борщевика и других инвазивных растений, физическим лицам придется заплатить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 400 до 700 тысяч рублей.

«Региональные власти смогут самостоятельно корректировать суммы наказаний и утверждать перечни опасных видов растений», — уточнила Яковлева.

Юрист посоветовала дачникам регулярно осматривать территорию на наличие опасных сорняков и избавляться от них до цветения.

Ранее российских дачников научили правильно убирать снег на участке. Для этого рекомендуется использовать не только лопату, но и электрический или бензиновый снегоуборщик и воздуходувку.