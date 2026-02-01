Министерство юстиции России разработало законопроект, корректирующий процедуру взыскания долгов. Важные нововведения: судебные приставы смогут арестовывать цифровые рубли. А налоговая служба будет сообщать судебным приставам информацию не только о счетах должника, но и, например, о хранящемся в банке золоте.

© Российская Газета

Разработанный законопроект повышает защиту прав граждан в ходе процедуры принудительного исполнения, рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что законодательная регламентация обращения взыскания по исполнительным документам должна осуществляться на стабильной правовой основе сбалансированного регулирования прав и законных интересов всех участников исполнительного производства.

"С одной стороны, процедуры должны позволять исполнять решение суда и защищать законные интересы кредиторов. С другой стороны, арест имущества не должен быть чрезмерным", - подчеркнул председатель Правления АЮР.

Законопроектом предлагается проиндексировать пороговую сумму взыскания по исполнительному производству с учетом инфляции с 3000 рублей до 10 000 рублей, при которой наложение ареста на имущество должника не допускается. Надо подчеркнуть, что ограничение не распространяется на арест денежных средств. Но при маленьком долге приставы не должны арестовывать слишком дорогое имущество, например, дорогой автомобиль человека за долг по штрафу в несколько сотен рублей. В этом смысл ограничений.

Также, по словам Владимира Груздева, положения законопроекта предусматривают наложение ареста на денежные средства в размере задолженности, то есть в размере, который необходим для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа. Данная норма повысит шансы должников на обжалование ареста имущества в ситуациях, когда сумма арестованного имущества во много раз превышает сумму долга.

Важные изменения касаются и оптимизации административных процедур.

"Предлагается изменить порядок получения судебными приставами информации о счетах должника. Соответствующие сведения будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов. Именно налоговая служба будет предоставлять судебным приставам сведения, в каких банках у должника открыты счета, и иные сведения, необходимые для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа", - объяснил председатель Правления АЮР.

Он добавил, что в случае необходимости запросы о представлении сведений могут быть направлены в банки и иные кредитные организации.

При отсутствии или недостаточности у должника находящихся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях денежных средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлов, у оператора платформы цифрового рубля могут быть запрошены сведения о наличии счетов цифрового рубля, подчеркнул Груздев.