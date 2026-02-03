В России взлетела популярность рассрочек

В 2025 году российский рынок BNPL-сервисов (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») вырос до 940 миллиардов рублей. О взлетевшей популярности рассрочек со ссылкой на данные сервиса «Долями» от Т-банка сообщает газета «Ведомости».

За год рынок рассрочек вырос в 2,5 раза (в 2024-м он составлял порядка 300 миллиардов). По словам гендиректора «Долями» Максима Зайцева, тенденция объясняется перераспределением спроса внутри рынка платежей и кредитных продуктов. Рост популярности рассрочек связан с увеличением популярности маркетплейсов — в 2024-м сегмент вырос на 39 процентов, до 11,2 триллиона рублей, а в 2025-м может приблизиться к 14 триллионам, пояснил представитель сервиса «Яндекс сплит».

По мнению профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, BNPL-сервисы так быстро росли из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России в 2024–202 годах. Высокая ключевая ставка привела к росту ставок по кредитам, при этом регулятор ужесточил объемы получения займов, в том числе по кредитным картам, что привело к падению объемов выдачи.

«В условиях, когда ключевая ставка остается двузначной, это позволяет не терять клиентов, а наоборот — стимулировать спрос. Поэтому долевая оплата стала уже не просто модной фишкой для покупки смартфона или пылесоса, а настоящей альтернативой классическому кредитованию — даже в сегментах недвижимости и автопродаж», — пояснил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2025 году выдача кредитных карт в России рухнула на 43 процента в количественном, до 14,59 миллиона штук, и на 41 процент в денежном выражениях. Суммарный объем одобренных лимитов по картам сократился до 1,69 триллиона рублей, что сравнимо с уровнем 2021 года. Отдельно в декабре рынок ожил — 1,3 миллиона кредиток на 144,94 миллиарда рублей (плюс пять процентов по сравнению с ноябрем).