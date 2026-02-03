$77.0291.25

Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

Lenta.ruиещё 1

По итогам 2025 года средний кредитный рейтинг россиян в возрасте до 25 лет снизился на 37 пунктов, до 612 баллов. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишет Forbes.

Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг
© ТАСС

Для всех российских заемщиков этот показатель опустился всего на два пункта, до 707 баллов. Для конкретного клиента рейтинг влияет на условия кредитования, величину одобренного кредита, вероятность одобрения, срок и полную стоимость займа.

Директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов назвал падение кредитного рейтинга молодежи довольно существенным, хотя и ожидаемым. По его мнению, основной причиной динамики стал недостаток финансовой грамотности у молодых людей. Они слишком часто допускают просрочки, что снижает цифры.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что платежная дисциплина у молодых россиян в среднем хуже, чем у других возрастных групп. В то же время в банке подчеркнули, что у этой категории растет тренд по отказу от использования кредитных продуктов, что влияет на общую ситуацию. В свою очередь, руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин полагает, что заниженный средний кредитный рейтинг молодежи свидетельствует о низком показателе ее финансовых возможностей.

Ранее сообщалось, что в соответствии с формальными критериями в России после кризиса «плохих долгов» начался банковский кризис, хотя оба они проходят в умеренной форме.