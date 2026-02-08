Когда выгодно досрочно снять деньги со вклада, объяснил эксперт

Обычно досрочное закрытие вклада в банке вызывает потерю всех или части накопленных процентов, ведь по условиям многих депозитных договоров за раннее расторжение деньги начисляются без процентов или с минимальной их выплатой.

Однако, несмотря на такую стандартную практику, существует ряд ситуаций, когда досрочное снятие средств может действительно оправдать себя с точки зрения финансовой выгоды, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала Ирина Глушкова, специалист по финансовому планированию. Она отметила, что причин для досрочного вывода денег с депозита может быть несколько, и каждый из них требует тщательного анализа.

Например, если есть шанс перевести деньги в другой банк, предлагающий новые вклады под более высокие процентные ставки, — это может значительно увеличить итоговую доходность, компенсируя убытки от преждевременного расторжения предыдущего договора.

В такой ситуации рост доходов в новом банке способен перекрыть издержки, связанные с потерей процентов. Другие причины для снятия вклада связаны с необходимостью погасить более дорогой кредит или займ, где процентная ставка существенно превышает доходность по депозиту.

В этом случае дефолт по кредиту может повлечь гораздо большие потери, чем возможный минус от досрочного закрытия вклада, и потому такой шаг становится обоснованным даже без получения процентов по депозиту.

Также есть ситуации, когда нужно осуществить срочную и важную покупку или инвестировать в проект, приносящий более высокую прибыль, чем текущий вклад. В этих случаях выбор зависит от конкретных обстоятельств и целей, потому что выгода оценивается индивидуально.

Еще одним мотивом может стать опасность отзыва лицензии у банка, особенно если сумма вклада превышает страховую сумму, установленную Агентством по страхованию вкладов (АСВ) — 1,4 миллиона рублей. В таком случае важно обезопасить основные средства и не допустить их потери или «заморозки» вследствие возможных проблем у кредитных учреждений.

Последней, но не менее важной причиной, эксперт назвала внезапные жизненные обстоятельства, связанные со здоровьем, безопасностью, необходимостью срочно переехать или оказать помощь родственникам.

В таких ситуациях приоритетом становится не доход, а безопасность и благополучие — это может требовать быстрого снятия денег, даже если на кону теряются проценты. Таким образом, решение о досрочном расторжении вклада должно быть взвешенным и учитывать все возможные последствия, ориентируясь не только на финансовую выгоду, но и на реальные жизненные приоритеты.