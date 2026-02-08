В РФ вдвое повысили плату за воду без счетчика

В России с начала 2026 года вдвое (с 1,5 до 3) вырос повышающий коэффициент при расчете платы за холодное водоснабжение в помещениях без индивидуальных приборов учета. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, новая мера должна предотвратить ситуации, когда в квартире официально прописан один человек или вообще никто не прописан, а фактически проживает значительно больше людей. В таких случаях плата за воду ранее начислялась по нормативу на одного, хотя реальное потребление могло в десятки раз превышать указанный в квитанции объем. В результате дополнительные расходы перекладывались на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов многоквартирного дома.

Депутат отметил, что аналогичный повышенный коэффициент уже показал свою эффективность в Москве, где уровень оснащенности помещений счетчиками достиг 90%. Теперь, по его мнению, положительный опыт столицы распространится на всю страну.

