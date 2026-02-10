В апреле пенсии снова повысят, но не всем

С 1 апреля в России на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии. Как известно, страховые пенсии были повышены на 7,6% еще с 1 января, а социальные отстают на три месяца. Впрочем, отстают они и по размеру: после апрельского перерасчета средний размер этих выплат составит 16590 рублей. Исходя из данных Социального фонда, по сравнению с 2025 годом, они увеличатся в среднем на тысячу рублей «с копейками».

© Московский Комсомолец

В стране около 4,3 миллиона получателей социальных пенсий, из них порядка 700 тысяч человек имеют государственное пенсионное обеспечение по инвалидности, потере кормильца, или как дети-сироты. Остальные 3,6 миллиона граждан - это те, кто по разным причинам не могут претендовать на страховую пенсию по старости. То есть не имеют трудового стажа (не менее 15 лет) и не накопили достаточного количества пенсионных коэффициентов – 30 баллов.

Размер социальной пенсии рассчитывается не так, как страховая. И выплачивается не из Социального фонда, а из федерального бюджета, который не резиновый. Она зависит от категории граждан, которым полагается. Минимальный размер социальной пенсии в нынешнем году составит 9424 рубля. Однако по закону, если это единственная выплата, то получателю назначается федеральная социальная доплата к уровню регионального прожиточного минимума.

Многие россияне не в восторге от того, что человек (допустим, сосед по лестничной площадке) всю жизнь работавший на свой карман и нигде официально на предприятии не задерживавшийся, при выходе на заслуженный отдых, получает от государства социальные поддержку. Которая, к тому же, еще и регулярно индексируется.

На первый взгляд, она существенно, в среднем примерно на 10 тысяч рублей ниже страховой пенсии. Но получатель страховых выплат верой и правдой платил государству все причитающиеся налоги, а социальный пенсионер жил для себя, хотя, как резидент страны, пользовался всеми социальными благами, гарантированными Конституцией.

Единственное, что может «утешать» добросовестных налогоплательщиков, - этот самый сосед на социальную пенсию выходит на пять лет позже установленных сроков: мужчина - с 70, а женщина - с 65 лет.

- В СССР были социальные пенсии? – спрашиваем профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

- Можно вспомнить, что в Советском Союзе действовала уголовная статья за тунеядство, - отвечает он. – Исповедовался такой лозунг: кто не работает, тот не ест. Государственная политика была направлена на обеспечение всеобщей занятости населения. И тех, кто уклонялся от работы, принуждали к труду вполне конкретно. Как вы понимаете, такого статуса, как социальная пенсия, по определению быть не могло. Выплачивались пенсии по инвалидности, но те, кто по состоянию здоровья могли работать, должны были работать.

По закону от 1956 года минимальный размер пенсии устанавливался в 35 рублей, максимальный в 120. Если мужчина имел трудовой стаж более 35 лет, ему полагалась надбавка в размере 10 % к пенсии, такая же доплата предусматривалась и для женщин, отработавших более 25 лет. Максимальный размер пенсии ограничивался 132 рублями.

- Плохо, что сегодня таких надбавок к пенсии не существует. В стране миллионы страховых пенсионеров продолжают работать и выплат им не хватает…

- Сегодня тоже существует доплата за стаж. Только она зависит от количества накопленных баллов. На деле увеличение пенсии получается незначительное.

- Если мужчина в 70 лет выходит на социальную пенсию и продолжает работать, он может заработать страховую пенсию? Перейти из одного статуса в другой?

- В реальной жизни такую ситуацию встретить, наверное, сложно. Однако теоретически это вполне возможно, все зависит от того, сколько лет трудового стажа и сколько пенсионных коэффициентов ему предстоит накопить. Скорее всего, даже при выходе на страховую пенсию, она у него будет ненамного выше, чем социальная. Все-таки, возраст… Но в любом случае он останется в выигрыше, потому что страховая пенсия индексируется раз в год на уровень не ниже годовой инфляции, а социальная пенсия повышается не каждый год, к тому же ее индексация, как правило, меньше, чем у получателей страховой пенсии.

- Максимальный уровень социальной пенсии имеет «потолок»?

- Да, он имеет ограничения и не может превышать прожиточный минимум в регионе.