На «Госуслугах» запустили сервис проверки долгов

На портале «Госуслуги» теперь доступна новая функция для проверки долгов и исполнительных производств, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Сервис позволяет пользователям узнать о своих долгах, а также о наличии исполнительных производств у других лиц или компаний. С его помощью можно выявить долги по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам.

Это поможет избежать ареста имущества или ограничения на выезд за рубеж, а также даст возможность оценить потенциальные риски при сотрудничестве с контрагентами или при подготовке к крупным сделкам.

Для проверки задолженности физического лица требуется ввести его ФИО, дату рождения и регион. Для юридических лиц необходимо указать наименование, адрес и регион.