$77.2191.94

Россиян предостерегли от покупки долларов

Илья Родин

Россиянам не следует в настоящее время активно покупать доллары, заметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет РИА Новости.

Россиян предостерегли от покупки долларов
© РИА Новости

Журналисты попросили парламентария рассказать, стоит ли сейчас покупать доллары.

«На мой взгляд — нет. Мы видим, что доллар используется как орудие политического давления. Яркий пример — Россия. Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте», — отметил Аксаков.

Ранее глава СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков сообщил, что в конце 2025 года импортеры и физлица скупали валюту рекордными темпами.

По его словам, первые делали это для оплаты уже действующих контрактов — в конце года растет спрос на товары новогоднего ассортимента, бытовую технику, автомобили.

Граждане, в свою очередь, скупали валюту для заграничных поездок, оплаты учебы детей и отчасти для пополнения депозитов, констатировал эксперт.