Россиян предостерегли от покупки долларов

Россиянам не следует в настоящее время активно покупать доллары, заметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили парламентария рассказать, стоит ли сейчас покупать доллары.

«На мой взгляд — нет. Мы видим, что доллар используется как орудие политического давления. Яркий пример — Россия. Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте», — отметил Аксаков.

Ранее глава СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков сообщил, что в конце 2025 года импортеры и физлица скупали валюту рекордными темпами.

По его словам, первые делали это для оплаты уже действующих контрактов — в конце года растет спрос на товары новогоднего ассортимента, бытовую технику, автомобили.

Граждане, в свою очередь, скупали валюту для заграничных поездок, оплаты учебы детей и отчасти для пополнения депозитов, констатировал эксперт.