Россиян предупредили о подорожании чая

В России в 2026 году продолжится подорожание чая, начавшееся в прошлом году, предположила в беседе с журналистами Life.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее данным, в 2025 году цены на чай в России постоянно росли, в конце года зеленый чай подорожал на 7,5%, а черный — на 6,6%.

Борисова уточнила, что динамика цен на фруктовые и травяные чаи отсутствует, поскольку сегмент только начал активный рост, но повышение тоже есть до 10%.

Наиболее серьезный скачок был зафиксирован в ноябре, что частично объясняется ростом спроса за счет использования напитка в качестве подарка к Новому году, заметила эксперт.

Темп роста цен на чай будет определяться качеством, редкостью сорта, объемом собранного сырья и другими факторами, стоимость будет колебаться в диапазоне от 5% до 10%, констатировала Борисова.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия сообщил, что цена на чай будет постепенно увеличиваться. Он добавил, что рост с высокой долей вероятности останется в пределах инфляции.

Бизнесмен заметил, что чай поставляется в Россию из-за границы. При резких колебаниях валюты импортная составляющая отражается на себестоимости и, соответственно, цене.