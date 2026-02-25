Дачникам напомнили о новых штрафах с 1 марта

С 1 марта 2026 года в силу вступят новые правила для дачников и садоводах. Об изменениях напомнил URA.RU.

Так, с 1 марта вступают в силу изменения в Земельном кодексе. Они расширяют круг лиц, которые обязаны бороться с инвазивными растениями: если раньше эта обязанность касалась в основном владельцев сельскохозяйственных земель, то теперь она распространяется на всех собственников дачных и садовых участков без исключения.

Речь идет о сорняковых растениях, которые вытесняют другие виды и распространяются бесконтрольно. В первую очередь это борщевик Сосновского и американский клен. За заросли опасных растений физлицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Игнорирование требований может привести к суду и последующему изъятию участка.

Также с 1 марта усилится контроль за неиспользованием земли. Если за три года с регистрации права собственности или заключения договора аренды участок не освоен, то это может привести к штрафу. Его размер рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земли и может составлять значительный процент от нее.

Другое изменение касается целевого использования участков. Если земля оформлена под садоводство или индивидуальное жилищное строительство, то использовать ее можно только для этих целей. Открывать магазины, склады, мини-гостиницы или любой другой коммерческий объект будет запрещено.

Кроме того, с марта 2026 года будут уточнены требования пожарной безопасности. Например, мангал можно устанавливать не ближе чем в пяти метрах от построек, а костер можно будет развести минимум в 50 метрах от любых строений. Также под запретом остается самовольное изменение границ, продолжает действовать требование об эксплуатации жилья только его постановки на кадастровый учет.

Юристы рекомендуют владельцам заранее готовиться к новым требованиям. Следует проверить, что в выписке из ЕГРН правильно указаны категория земли и разрешенное использование, а дом и все капитальные постройки зарегистрированы. Также следует изучить устав своего СНТ и правила благоустройства муниципального образования.