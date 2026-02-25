Россияне смогут покупать криптовалюту за рубежом

Банк России продолжает обсуждать с правительством законодательные изменения, необходимые для комплексного регулирования обращения криптовалют в России, рассказали "Российской газете" в пресс-службе регулятора. Опрошенные эксперты предлагаемую концепцию оценивают позитивно, но отмечают, что она вызывает двоякие эмоции: с одной стороны, рынок выводят из тени, но, с другой, появляются строгие лимиты для массового инвестора.

© Российская Газета

Комментарии по отдельным предложениям преждевременны до завершения межведомственного обсуждения законодательных изменений, говорят в пресс-службе ЦБ. В декабре 2025 года регулятор представил концепцию по регулированию криптовалют в России. В пресс-релизе говорилось, что приобретать их смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Но для каждой категории - свои правила.

Например, "неквалы" получат возможность покупать наиболее ликвидные криптовалюты, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Квалифицированные же инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных.

Криптовалюту можно будет покупать за рубежом и переводить ранее купленную через российских посредников за границу. Но об этом нужно будет уведомлять налоговую службу.

Как ранее отмечали в ЦБ, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями, их можно будет покупать через текущую инфраструктуру и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Регулятор по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом: они не гарантируются ни одной из юрисдикций, а также подвержены повышенной волатильности.

Подготовить законодательную базу власти планируют до 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года - ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.

Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев считает, что предлагаемая концепция вызывает и скепсис, и оптимизм одновременно.

"То есть планируется зарегулировать децентрализованный сегмент рынка, наделив правами и ответственностью его участников. Но этот шаг также можно рассматривать и как позитивный, который в том числе позволит создать в России цивилизованное правовое поле и вернуть часть ликвидности россиян из-за рубежа", - добавил эксперт.

Россия фактически стоит на пороге институционализации рынка цифровых валют и их сбалансированного регулирования, говорит руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. Развитие нового и ожидаемого направления, по его словам, позволит укрепить финансовый суверенитет страны, повысить прозрачность рынка, защитить интересы его участников и развивать внешнеэкономическую деятельность.

"Принципиально важный этап - развитие многоуровневой инфраструктуры рынка: от криптобирж и обменников до операторов хранения. Это открывает дорогу к появлению в России легальных цифровых платформ и создает основу для публичного рынка криптоактивов в среднесрочной перспективе. При этом рынок давно технологически готов: крупнейшие банки и биржи уже создали профильные подразделения, но им не хватает легального контура", - уточнил эксперт.

По его оценкам, российские институциональные инвесторы на горизонте 2-3 лет готовы выделить до 5% средств для владения биткоином и участия в согласованных инвестиционных инструментах в рамках российского правового поля.

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев добавил, что ситуация неопределенности никому не была полезна - ни добросовестным инвесторам, ни государству: "Предложенная ЦБ и минфином концепция, которую планируют рассмотреть в Госдуме, аккуратно, но уверенно выводит рынок из тени. Самый важный сигнал - структурирование. Нам четко обозначают: вы можете рассматривать криптовалюту как инвестиционный актив, но использовать ее как средство платежа внутри страны по-прежнему нельзя".

Целищев считает, что самое важное в этой концепции - определение базовых правил функционирования крипторынка в РФ. Инфраструктура будет строиться вокруг привычных игроков: биржи, брокеры, а также новые лицензируемые криптообменники. Но не до конца понятны границы их ответственности, как и кем будет обеспечиваться ликвидность в инструментах.

По мнению Астафьева, ключевым элементом новой системы станет введение лимитов на категории инвесторов. Это разумный порог, который защитит новичков от необдуманных рисков, но при этом оставит пространство для знакомства с инструментом.

Директор по работе с цифровыми активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Андрей Варнавский позитивно оценивает предлагаемую регулятором концепцию. Клиентам, по его словам, нужно осознать, что все их действия будут считаться защищенными только в рамках инфраструктуры, легализованной в России. Операции с криптовалютой вне российской инфраструктуры можно осуществлять, но защиты по ним не будет, добавил он.

"Что нужно знать клиентам? Во-первых, платежи криптовалютой за товары или услуги внутри России остаются под запретом. Более того, за это уже готовятся реальные штрафы - для граждан до 100 тысяч рублей, для компаний до 700 тысяч, плюс конфискация самой криптовалюты", - говорит эксперт.

Для трансграничных расчетов и внешней торговли криптовалюта и стейблкоины, напротив, становятся легитимным инструментом, что жизненно важно в текущих условиях.