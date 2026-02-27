Россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде вещи

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, почему жильцам многоквартирных домов нельзя оставлять вещи в подъезде. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Бондаря, личное имущество, которое было оставлено на лестничных клетках или в общих тамбурах, может быть изъято. Это происходит после обращения надзорных органов в суд. После этого жильцу квартиры дают срок в пять дней — если предметы остаются в неположенном месте, их изымают на ответственное хранение, за которое придется заплатить штраф.

«Когда двери не открывают или вещи из холла не убирают, приставы назначают день принудительного исполнения. Вскрыть помещение или тамбурную дверь могут с привлечением сотрудников полиции и понятых», — объяснил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что своевременно убрать вещи из подъезда всегда дешевле и проще, чем доводить ситуацию до вмешательства соответствующих органов.

