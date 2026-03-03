Счета россиян стали блокировать в превентивном порядке

В Германии банки начали превентивно блокировать или закрывать счета жителей России, если те не могут оперативно переподтвердить действующий вид на жительство (ВНЖ). Об этом со ссылкой на российское посольство в Берлине сообщили «Известия».

Дипломаты рассказали, что банкам поручено проводить углубленную проверку любых трансакций. Кроме того, для открытия и ведения счета должен предоставляться расширенный пакет документов. В посольстве подчеркнули, что ситуация серьезно усугубилась после того, как Европейский союз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в 2022 году объем средств россиянина на банковском депозите ограничили суммой в размере 100 тысяч евро. Исключение сделали лишь для тех, кто получил в ФРГ вид на жительство.

«Зачастую менеджеры [банков] недвусмысленно намекают, что проблему представляет сам российский паспорт владельца счета, однако публично по понятным причинам этого никто не признает», — констатировали в посольстве.

В конце января решение властей Европейского союза о том, чтобы включить Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, вступило в силу. Власти ЕС обосновали данный шаг «стратегическими недостатками российского режима».