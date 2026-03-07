Над россиянами поставили эксперимент

Он касается работы самозанятых граждан, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028-го в РФ проводится эксперимент, касающийся добровольного взноса самозанятыми гражданами страховых отчислений. Это нововведение дает им возможность получать пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни.

ФНС констатирует, что число самозанятых в России приближается к 16 миллионам. Примерно каждому второму из них не обеспечено постоянное трудоустройство, что означает отсутствие уплаты за них взносов на обязательное социальное страхование.

Таким образом, миллионы граждан фактически лишены права на получение выплат по больничным. Вместе с тем, заместитель министра труда Андрей Пудов ранее отмечал, что многие плательщики налога на профессиональный доход выражают желание получить такую возможность.

По новым правилам ставка взносов составит 3,84% от страховой суммы. Застрахованные смогут выбрать один из двух вариантов ежемесячных взносов: 1344 рубля, что соответствует страховой сумме до 35 тысяч рублей в месяц, или 1920 рублей, гарантирующих страховую сумму до 50 тысяч рублей.

Депутат Никита Чаплин подчеркнул, что граждане сами выбирают уровень страховой суммы, могут воспользоваться преимуществами снижения платежей за ответственное участие и что все уплаченные взносы засчитываются в страховой стаж. Об этом сообщает "Парламентская газета".