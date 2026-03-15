Миронов предложил ввести в России зарплату для мам

Партия «Справедливая Россия» вновь предложила ввести в стране зарплату для мам, для того, чтобы не только повысить рождаемость, но и решить проблему семейной бедности. Об этом пишут Сергея Миронова.

«Допустим, мама не может или не хочет работать, хочет посвящать свое время детям. И в этом случае государство должно поддержать. "Справедливая Россия" предлагает ввести "родительскую зарплату" или "зарплату для мам"», — пояснил Миронов.

По словам депутата, это должна быть ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума для одного из родителей в семье, который не работает, а занимается воспитанием детей.

Получать такую помощь от государства, исходя из инициативы, смогут те семьи, чей среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. Кроме того, «зарплата для мам» не должна отменять других льгот и пособий.

Миронов отметил, что партия несколько лет назад уже направляла данное предложение в правительство.

Ранее партия «Справедливая Россия» предложила зачислять каждому новорожденному 100 тысяч рублей из бюджета.