Доходы россиян выросли, но эксперты усомнились в методах подсчета

В России зафиксирован исторический минимум бедности: в 2025 году Росстат насчитал 9,8 млн граждан с доходами ниже границы бедности. Это на 7% меньше, чем двумя годами ранее. Однако методика подсчета может скрывать реальное положение дел. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, официальная статистика опирается на порог в 44% от медианного дохода, установленный правительством. Те, кто оказывается выше этой планки, автоматически выбывают из списка бедных, хотя их реальные расходы могут говорить об обратном. Специалист отметил, что в мировой практике существует до 13 различных способов оценки бедности, и российский подход — лишь один из вариантов.

«Понятно, что вот такой подход — это достаточно условная история по той простой причине, что никто там не в состоянии при таком подходе определить степень реального потребления и того, кто получает доход на уровне прожиточного минимума», — заявил Сафонов.

По мнению эксперта, более объективную картину дал бы анализ потребительской корзины тех, кто формально считается выше черты бедности. Если посмотреть, сколько такой человек тратит на ЖКХ, еду и одежду, результат может оказаться иным.

В то же время Сафонов признал, что позитивная динамика в отчётах Росстата имеет под собой объективные причины. Свою роль играет законодательство: страховые пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума пенсионера, а с 2024 года малообеспеченные семьи получают единое социальное пособие, которое подтягивает их доходы до установленного уровня.