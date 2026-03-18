Названы возможные причины блокировки счетов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, в каких ситуациях банк блокирует счета россиян. В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что активизация со стороны кредитной организации происходит, когда она видит перевод на очень большую сумму.

Другие причины — осуществление нескольких переводов одному лицу с максимальными суммами или многократное снятие наличных, подчеркнул собеседник издания. В случае фиксации указанных случаев, «банк начинает активно действовать», заявил Аксаков.

Вместе с тем, как уточнил он, у клиента останется доступ ко всем счетам, и у него будет возможность выполнить перевод средств на другой счет или снять наличные в отделении.

Парламентарий подчеркнул, что блокировка карт часто происходит для защиты средств клиентов, но могут быть и другие причины. Например, если срок действия карты истек, это обычно связано с невнимательностью клиента: он пропустил дату, и банк правомерно ограничивает использование карты.

Аксаков добавил, что еще одной причиной блокировки может быть несколько некорректных попыток ввода ПИН-кода. Это явный признак того, что карта могла попасть в чужие руки. Он отметил, что блокировка длится сутки, что достаточно для владельца, чтобы подтвердить потерю карты и заблокировать ее окончательно или вспомнить правильный ПИН-код. Если необходимо срочно снять блокировку, можно обратиться в банк с паспортом. После восстановления карты в мобильном приложении нужно будет установить новый ПИН-код.