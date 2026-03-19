Карты Visa белорусского «Альфа-Банка» перестали работать в ЕС

С 18 марта карты Visa белорусского филиала Альфа-Банка перестали работать в странах Европейского союза и ряде других государств, говорится в сообщении в телеграм-канале кредитной организации.

Ее клиенты больше не могут снимать наличные в банкоматах, проводить платежи в магазинах и на онлайн-сервисах, делать переводы с карты на карту.

Полный перечень стран, где карты перестали работать: Великобритания, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. При этом платежи по-прежнему проходят в других странах мира.

Вместе с тем, Mastercard белорусского Альфа-Банка продолжает работать, как и раньше. Однако известно, что в Литве, Латвии, Германии оплаты могут проходить не везде (зависит от банков, которые обслуживают свои терминалы).

Филиал осенью 2025 года попал под 19-й пакет санкций Евросоюза. В результате были запрещены любые операции с этой кредитной организацией. Ожидалось, что ограничения вступят в силу в начале декабря, но до последнего времени карты Visa еще работали.

Они были популярны среди россиян, которые открывали счета в Беларуси для поездок за границу. Банк рекомендует перевести деньги через систему ЕРИП на карту другой белорусской кредитной организации.