Поиск работы в России может растянуться на месяцы

Руководитель подбора персонала в компании Элеонора Золошкова поделилась прогнозом, согласно которому к концу 2026 года период трудоустройства для россиян может увеличиться в среднем на два месяца, а в 2027-м эта тенденция сохранится.

Баланс сил на рынке смещается в сторону работодателей: в 2025-м число вакансий сократилось на 12% при падении количества резюме на 19%, а среди соискателей обострилась конкуренция, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Время «быстрых офферов» уходит: компании ужесточили отбор, тщательно проверяя кандидатов на соответствие корпоративной культуре и ценностям, констатирует эксперт.

Чтобы ускорить трудоустройство, Золошкова советует скорректировать зарплатные ожидания. Важно показывать конкретные результаты, а не список требований, и соблюдать прозрачность на всех этапах отбора.

