В России возник дефицит юаней

Российская банковская система столкнулась с острым дефицитом юаней. Об этом свидетельствует взлет ставок по юаневым кредитам овернайт на Московской бирже до 44 процентов годовых.

В России возник дефицит юаней
На практике этот показатель означает, что по таким процентам банки готовы занимать друг у друга китайскую валюту, поскольку ее не хватает. В прошлом году и в начале текущего ставки стабильно находились в районе нуля. В феврале они временно подскочили до 10 процентов, но к марту откатились до 6 процентов. Тем не менее с начала текущей недели начался резкий рост.

Уже к 18 марту банки Центробанка на юаневые кредиты в размере пяти миллиардов юаней. В прошлом году такими займами финансовые организации не интересовались совсем.

Как отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, российские компании используют юани для торговли, однако, в отличие от доллара и евро, получить эту валюту сложно. Китайские банки стараются не давать юани россиянам, поэтому взять их можно только на российской бирже. Из-за грядущего пересмотра бюджетного правила в последние недели Минфин отказался от продажи валюты, что и привело к дефициту.

Этот же фактор называют в качестве одной из причин падения курса рубля более чем на десять процентов с начала марта. Кроме того, на национальную валюту влияют сокращение нефтегазовых доходов с начала года и ожидающееся снижение ключевой ставки.