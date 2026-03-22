РБК назвал сферы с самыми высокими зарплатами в России

Традиционно самые высокие заработные платы в России фиксируются в отраслях, напрямую связанных с финансами и страхованием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мартовские данные Росстата.

Согласно опубликованной статистике, безоговорочным лидером по уровню доходов стала сфера управления пенсионными резервами, где средняя зарплата составляет 744,9 тыс. рублей. На второй строчке расположились работники, занятые в деятельности инвестиционных фондов, с показателем в 616,8 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает область управления ценными бумагами, где специалисты получают 525,9 тыс. рублей.

Следом идёт направление по управлению инвестиционными фондами — трудящиеся в этой отрасли граждане в среднем зарабатывают 490,8 тыс. рублей. Пятёрку самых прибыльных ниш закрывает работа, связанная со страхованием рисков, с доходом в 474,1 тыс. рублей.

Аналитики ведомства отмечают, что стабильно высокие заработные платы также фиксируются в деятельности операторов лотерей и различных холдинговых компаний. Помимо этого, в десятку самых высокооплачиваемых сфер по стране вошли управление пенсионными накоплениями НПФ, организация торговли на финансовых рынках и перестрахование.

Согласно статистике, в 2025 году в России самый сильный рост средних зарплат был зафиксирован у издателей программного обеспечения — почти на 100 тыс. рублей.