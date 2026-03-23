Россиян предупредили о штрафах за хлам в подъезде

Захламление общедомовых коридоров чревато проверкой МЧС и штрафом. Об этом россиян предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Известиями».

По словам специалиста, препятствием для прохода могут признать старую мебель, коробки, строительные смеси, бытовую технику и даже коврики или вешалки, если они мешают проходу по нормам противопожарного режима. Он подчеркнул, что собственники и управляющие компании обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, закрепленные в постановлении правительства № 1479. В случае жалобы от соседей инспектор МЧС имеет право провести проверку. Сначала захламляющим пространство жильцам, как правило, выдается предписание об устранении нарушений, однако при его игнорировании им грозит штраф по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Размер наказания для физлиц составит от 5 до 15 тысяч рублей, а для управляющих компаний, ТСЖ и других юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Бондарь отметил, что избежать нарушений удастся, заранее продумав систему хранения. Один из вариантов — обустроить кладовые, если на это согласится не менее двух третей собственников и будет готов соответствующий проект. Альтернативой могут стать настенные системы хранения внутри квартир либо аренда индивидуальных боксов для сезонных вещей. Эксперт напомнил, что захламление общих пространств создает не только административные риски, но и реальную угрозу безопасности для всех жильцов.

Ранее юрист Георгий Пачулия предупредил россиян, что сушка белья вне балконов или окон карается штрафом до 15 тысяч рублей.