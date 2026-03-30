Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана и стали угрожать россиянам, которые ездят за границу, проверками и уголовной ответственностью. Об этом в Telegram предупредило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что злоумышленники звонят или пишут россиянам, которые недавно вернулись из-за рубежа.

«[Мошенники] представляются сотрудниками госорганов и заявляют, что во время поездки вы якобы контактировали с запрещенной или нежелательной организацией; могли нарушить закон, и теперь вам "грозит проверка", блокировка счетов и другие последствия», — добавили в ведомстве.

При этом аферисты тут же предлагают потенциальной жертве быстрое решение проблемы. Так, они могут убеждать собеседника перевести деньги на так называемый безопасный счет, передать данные своих карт и счетов, установить некое приложение или перейти по ссылке.

В профильном управлении МВД призвали граждан не вступать в диалог с мошенниками, не осуществлять переводы по их просьбе и не передавать им информацию. В случае, если пользователь уже поделился своими данными со злоумышленниками, нужно обратиться в банк и полицию.

«Важно помнить: ни один госорган не решает такие вопросы по мессенджерам и случайным звонкам. Никто из официальных структур не просит переводить деньги на сторонние счета», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники нацелились на пользователей маркетплейсов, которые интересуются садоводством. Уточнялось, что злоумышленники предлагают приобрести саженцы растений, которых не существуют в природе.