Зарплаты россиян взлетели в пять раз

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Федерации за последние 15 лет увеличилась в пять раз. К такому выводу пришли специалисты, изучившие статистические данные по запросу ТАСС.

В 2010 году средняя начисленная зарплата по Москве и регионам составляла около 21 тысячи рублей в месяц. К 2025 году, согласно официальным цифрам Росстата, этот показатель достиг примерно 100 тысяч рублей.

Если сравнивать с показателями 2015 года, то рост также впечатляет — трёхкратный. Тогда средняя заработная плата по стране находилась на уровне 34 тысяч рублей.

Однако заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова предостерегла от поспешных выводов. Эксперт пояснила, что номинальные цифры не учитывают уровень инфляции.

Она назвала пятикратный рост впечатляющим, но уточнила, что эта статистика отражает реальное положение дел лишь частично.