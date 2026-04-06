В России призвали запретить повышать цены перед Пасхой

Депутат Госдумы Николай Новичков призвал запрещать российскому бизнесу необоснованно повышать цены на куличи и яйца перед Пасхой. Об этом парламентарий рассказал News.ru.

В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. По мнению Новичкова, необходимо регулировать повышение цен на различные товары перед праздниками - на куличи и яйца перед Пасхой, на цветы перед 8 Марта, на мандарины перед Новым годом и так далее.

«Не должно быть возможности для представителей сферы торговли наживаться на чувствах граждан, на их желании сделать кому-то подарок или приобрести необходимые товары», - подчеркнул депутат.

Девятнадцатого марта Минсельхоз объяснил рост цен на яйца сезонным фактором. В министерстве подчеркивали, что в целом ситуация на рынке стабильная.

В конце марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла крупные торговые сети от необоснованного повышения цен на куриные яйца. Предупреждение ФАС касалось и другой продукции, пользующейся спросом накануне Пасхи, включая кондитерские изделия и сливочное масло.

Антимонопольщики предупредили, что примут меры, если обнаружат признаки недобросовестных действий.