В Соцфонде сообщили о досрочной выплате пенсий за май

Часть россиян получит досрочно пенсию за май. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Соцфонда.

До 30 апреля пенсии перечислят всем тем, кто получает деньги через банк в период с 1 по 4-е число месяца. При этом почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по стандартному графику.

Решение о досрочной выплате пенсий было принято в связи с приближающимися майскими праздниками.

Ранее эксперты объясняли, что индексация пенсий с 1 апреля 2026 года не затронет работающих пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств.

Выплаты военным и другим силовикам зависят от уровня денежного довольствия, поэтому их пересматривают по отдельному графику. Очередное повышение для этой категории запланировано на октябрь и может составить около 4%.