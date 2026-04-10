Названы отрасли с неизбирательными работодателями

Работодатели в сфере строительства не очень избирательны в отношении кандидатов. Отрасли, в которых готовы нанимать неидеальных кандидатов, назвала НR-эксперт Зулия Лоикова, ее слова приводит НСН.

Ранее доцент факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Анастасия Кузьмина заявила, что малый и средний бизнес в России стал все чаще нанимать кандидатов, которые считаются неидеальными. Предприниматели перестали гоняться за «золотыми резюме» и предпочли трудоустраивать людей с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями.

«Из-за конкуренции за кадры все сливки достаются крупным компаниям и известным брендам. Малый бизнес не может конкурировать с банками, Яндексом и ВК. Например, у нас дефицит "синих воротничков", для работодателя здесь будут менее критичны пропуски между местами работы. Важно, чтобы не было вредных привычек, а в целом такой подход, что пришел — и прекрасно. Острый дефицит у нас сегодня в строительной сфере, не хватает людей, они готовы брать кого угодно. Это квалифицированные рабочие в ЖКХ, стройка. В остальных сферах пока послаблений не вижу», — пояснила Лоикова.

По данным Superjob, в феврале 2026 года суммарное число вакансий на российском рынке труда сократилось на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. Наиболее стремительными темпами упало число вакансий в ремонтной, логистической, IT , строительной сферах, а также в сегментах доставки и розничной торговли.