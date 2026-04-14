Просроченные долги МФО начали расти в цене

Средневзвешенная стоимость просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) в первом квартале 2026-го подскочила до 21,76% от номинала против 18,04% по итогам 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, входящий в финтех-группу «Свой».

Электронная торговая площадка Debex зафиксировала средневзвешенную цену досудебных портфелей МФО в январе — марте на уровне 21,3% против 15,5% годом ранее. Это уже пятый подряд квартал последовательного роста цен.

Наиболее динамично выросла молодая просрочка — до 180 дней. По данным Debex, цена поднялась с 16,1% до 22,4%. Просрочка свыше 180 дней тоже подорожала, но скромнее — с 14,4% до 18,9%. Объем закрытых сделок по покупке просрочки МФО в первом квартале стал рекордным и достиг 28,6 млрд рублей, что на 27,1% больше аналогичного показателя годом ранее. Всего на продажу микрофинансисты выставили просрочку на 30,6 млрд рублей, рассказал гендиректор ID Collect Александр Васильев.

Только на электронные площадки МФО выставили 14,2 млрд рублей просроченных долгов — на 43% больше, чем за тот же период прошлого года. Реализовать удалось долги на 2,9 млрд рублей, что практически соответствует прошлогодним уровням.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель связывает рост выдач и предложения на рынке цессии с высокой ключевой ставкой в 15% годовых и снижением доступности банковских кредитов для населения. Но есть и другой важный фактор — микрофинансисты из-за усиления регулирования со стороны ЦБ избавляются от долгов на ранних сроках просрочки. Доля молодых долгов сроком до 180 дней уже по итогам 2025 года превысила 60% в структуре закрытых сделок. Кроме того, начиная со второго полугодия прошлого года рост цен обусловлен адаптацией рынка к резкому росту государственных пошлин, сокращению объема предложения банковских портфелей и появлению новых покупателей.