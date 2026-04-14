Эксперт назвала три причины оформить налоговый вычет

При приобретении квартиры или дома можно вернуть до 260 тыс. рублей, а если недвижимость куплена в ипотеку — дополнительно до 390 тыс. рублей с выплаченных процентов.

Россияне, официально уплачивающие НДФЛ, могут вернуть 13% от расходов на покупку жилья, лечение и обучение. О том, как правильно оформить налоговый вычет, рассказывают «Известия» со ссылкой на налогового консультанта Дарью Кириллову.

Как сообщает специалист, оформить возврат можно двумя путями: через налоговую инспекцию, подав декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами, или через работодателя — в этом случае НДФЛ перестанут удерживать из зарплаты, и доход «на руки» вырастет.

Налоговый вычет можно оформить при приобретении квартиры или дома. А также получить возврат части средств за оказанные медицинские услуги и за образование — как собственное, так и ваших детей, братьев или сестер.

Важно помнить, что заявить вычет можно только за последние три года, а все расходы должны быть документально подтверждены договорами, чеками и справками.

Подать заявление необходимо до 1 октября года, следующего за периодом уплаты НДФЛ: например, в 2026 году граждане могут обратиться за средствами, уплаченными в 2025-м.

