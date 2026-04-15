Россияне стали опустошать некоторые вклады

Темпы опустошения россиянами их вкладов в иностранной валюте оказались максимальными за три года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Оказалось, что по данным на 1 марта жители России хранили на депозитах 3,4 триллиона рублей в иностранной валюте. Данная сумма эквивалентна 44 миллиардам долларов, и она на 4,6 процента меньше, чем в феврале. Более значительные темпы наблюдались только в апреле 2023 года, когда речь шла о 6,1 процента. В абсолютном выражении отток оценили в 2,1 миллиарда долларов.

Ранее финансовый консультант Алексей Родин заявил, что способом защитить сбережения в условиях колебания курса рубля могла бы стать покупка замещающих облигаций российских эмитентов. Кроме того, он призвал рассмотреть вариант со вкладами в дирхамах и юанях.

По итогам последнего месяца зимы совокупный объем средств россиян в банках вырос на 1,9 процента после сезонного спада в январе.