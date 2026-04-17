Россиянам рассказали о выплатах к 9 Мая

В России к 9 Мая по указу президента страны Владимира Путина осуществляются соответствующие выплаты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Как правило, к юбилейным датам со Дня Победы они соответствуют сумме в тысячах рублей дате Победы. А в не юбилейные годы составляют порядка 10 тысяч рублей», — отметила Бессараб.

При этом депутат рассказала, что между начислениями для тех, кто награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», и теми, кто являлся непосредственно участником Великой Отечественной войны, есть разница.

Как быстро рассчитать свою зарплату

«Как правило, для участников выплаты выше, чем для тех, кто трудился в тылу», — заключила парламентарий.

Ранее член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин напомнил о наиболее распространенных схемах, используемых мошенниками в преддверии 9 Мая.

Он отметил, что популярными у злоумышленников до сих пор остаются фишинговые рассылки и сообщения в мессенджерах в виде поздравительных открыток, уведомления о «подарках ветеранам» или просьбы поддержать благотворительную акцию.