Раскрыта зарплата московских таксистов

Таксисты в Москве зарабатывают до 120 тысяч рублей в месяц, рассказала в интервью "Российской газете" председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

© Российская Газета

"Когда мы говорим о средней зарплате среднего водителя, то на сегодняшний день они зарабатывают от 80 до 120 тысяч рублей. И это не в "экономе", а в "комфорте" и "комфорте плюс". Это актуальные цифры для Москвы", - сказала Зарипова.

По ее словам, в регионах водители зарабатывают по 60-80 тысяч рублей - там ниже тарифы и ценник.

"Причем в регионах это как раз в тарифе "эконом", потому что "комфорт", "комфорт плюс", как правило, меньше востребован", - говорит Зарипова.

Полную версию интервью с председателем Общественного совета по развитию такси Ириной Зариповой читайте в ближайшее время на сайте "РГ".