Назван лучший возраст для начала формирования пенсии

Чем раньше начинать откладывать на пенсию, тем лучше, но максимальный эффект дают накопления в 25–30 лет, считает председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, сколько нужно откладывать и какую роль играет программа долгосрочных сбережений.

«Деньги, вложенные в 25 лет, работают 35–40 лет, а в 45 — только 15–20. Разница в итоговой сумме при одинаковом ежемесячном взносе получается кратная. Если начать копить в 25–30 лет, достаточно откладывать 10–15 процентов дохода. Если стартовать в 40 лет — уже 20–25 процентов», — отметила экономист.

Она объяснила, что человек в 37 лет с зарплатой около 100 тысяч рублей, откладывающий по 2–3 тысячи ежемесячно, за 10 лет накопит дополнительный миллион рублей с учетом государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений. Это нижняя планка, минимальный старт, но лучше так, чем никак, уверяет специалист.

Государство, объясняет Горелкина, добавляет рубль на каждый рубль, если доход не превышает 80 тысяч рублей. При доходах от 80 до 150 тысяч — 50 копеек на рубль, свыше 150 тысяч — 25 копеек. Максимальная годовая доплата — 36 тысяч рублей.

«Накопления застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, с взносов можно получить налоговый вычет. Параллельно можно рассматривать индивидуальный инвестиционный счет и облигации федерального займа как консервативную часть портфеля — особенно тем, кто начинает после 45 лет», — уточнила специалист.

Главная ошибка, по словам Горелкиной, — ждать подходящего момента, когда появятся лишние деньги. Накопительная дисциплина, обратила внимание она, важнее суммы: 3 тысячи рублей в месяц, начатые сегодня, через 20 лет обгонят 15 тысяч рублей, начатые через пять лет.

