Интерес к наличным в России ускорил рост

В период с 3 по 10 апреля объем наличности в обращении взлетел на 240 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишут «Известия».

Показатель рассчитан на основании увеличившейся до 20,34 триллиона рублей (максимум с начала года) денежной базы в узком определении. Она состоит из наличных денег в обращении и обязательных резервов банков и Центробанка, однако последние изменились незначительно.

Старший аналитик Совкомбанка Андрей Крылов и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подтвердили, что рост денежной базы обеспечила именно наличность.

В общей сложности в период с 1 по 17 апреля из банков в оборот выпущено 470 миллиардов рублей наличных, иногда в сутки показатель превышал 50 миллиардов рублей. За весь март объем кеша вырос на 300 миллиардов, то есть апрель уже опережает предыдущий месяц.

Ранее Банк России признавал, что растущий интерес к наличным связан с ограничениями в работе мобильного интернета, из-за которых заплатить картой или с помощью телефона время от времени становится невозможно.

В то же время, отмечают эксперты, спрос на наличность начал формироваться еще во втором полугодии прошлого года, когда банки стали внимательнее следить за онлайн-платежами. Из-за этого граждане стали с большим подозрением относиться к таким способам расчета.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков указал, что для властей тенденция становится проблемой, потому что отслеживать оборот наличных заметно сложнее, чем онлайн операции.

Что касается бизнеса, то, как отметил старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов, такое решение, с одной стороны, позволяет экономить на эквайринге, но с другой — увеличивает риски претензий со стороны налоговых органов.

Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова не исключает, что власти пойдут на комплекс мер для снижения доли наличных расчетов, в том числе введение лимитов на такие операции. Однако, предупреждает эксперт, излишняя поспешность в этом вопросе могут привести к росту теневого сектора, еще менее доступного для контроля.